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Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Бахрейне рассказали о последствиях иранских ударов

МИД Бахрейна: обломки сбитых иранских БПЛА ранили ребенка и повредили дома
moi_bahrain/X

11-летняя девочка пострадала, в городах Хамад и Манама повреждения получили дома и автомобили в результате падения обломков сбитых иранских беспилотников. Об этом сообщило министерство иностранных дел Байхрена в соцсети X.

Отмечается, что девочке оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, как пожарные пытаются потушить огонь в нескольких домах.

11 июня стало известно, что Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на авиаудар со стороны США. Иранская армия атаковала базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

В этот же день Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану.

Ранее Иран пообещал дать США отпор в случае агрессии.

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