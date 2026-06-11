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Армия

Иран пообещал дать США отпор в случае агрессии

Tasnim: ВС Ирана приведены в полную боеготовность и готовы дать отпор США
Vahid Salemi/AP

Вооруженные силы Ирана приведены в полную боевую готовность и готовы нанести ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

По его данным, власти Ирана пригрозили Вашингтону серьезными последствиями в случае акта агрессии — в частности, ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

10 июня президент США Дональд Трамп анонсировал удары по Ирану. Он пообещал, что американские военные собираются атаковать Исламскую Республику «очень сильно». Глава Белого дома отметил, что накануне армия США сильно ударила по Ирану, и сегодня снова атакуют страну.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы США атаковали Иран после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявлял, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

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