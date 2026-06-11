Иран пригрозил судам, приближающимся к Ормузскому проливу

КСИР: приближение судов к Ормузу будет расценено как сотрудничество с врагом

Иран будет рассматривать приближение любого судна к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом», поэтому судам лучше оставаться на стоянке в портах. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует агентство Fars.

«Предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать порт в Персидском и Оманском заливах. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматривается как сотрудничество с врагом», — отмечается в заявлении.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. В заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии говорится, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Закрытие пролива военные объяснили «продолжением злодейства» со стороны Соединенных Штатов и нападением американских войск на некоторые южные районы провинции Хормозган.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. В ответ власти Ирана пригрозили Вашингтону ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.