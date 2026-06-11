Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Иран закрывает для всех судов проход через Ормузский пролив

Иран закрывает Ормузский пролив для прохода всех судов. Соответствующее заявление Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии опубликовало агентство Tasnim.

В документе говорится, что движение через пролив закрывается для любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Закрытие пролива иранское командование объяснило «продолжением злодейства» со стороны Соединенных Штато и нападением американских войск на некоторые южные районы провинции Хормозган.

11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану.

До этого власти Ирана пригрозили Вашингтону серьезными последствиями в случае акта агрессии — в частности, ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.