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Армия

Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курганской области
Global Look Press

Режим ракетной опасности объявлен в Курганской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона в «Макс».

В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие, укрыться в помещениях без окон или подвалах до получения информации об устранении опасности.

Также в РСЧС заявили, что на территории региона возможно снижение скорости интернета.

До этого ракетную опасность объявили в пяти регионах России. Режим был объявлен на территориях Самарской, Пензенской и Оренбургской областей, а также в Татарстане и Чувашии.

В ночь на 10 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действует режим «Ковер».

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Ростовской области продолжает сохраняться.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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