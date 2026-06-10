Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности объявлен в Курганской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона в «Макс».

В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие, укрыться в помещениях без окон или подвалах до получения информации об устранении опасности.

Также в РСЧС заявили, что на территории региона возможно снижение скорости интернета.

До этого ракетную опасность объявили в пяти регионах России. Режим был объявлен на территориях Самарской, Пензенской и Оренбургской областей, а также в Татарстане и Чувашии.

В ночь на 10 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действует режим «Ковер».

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Ростовской области продолжает сохраняться.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.