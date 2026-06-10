Ракетную опасность объявили в ряде регионов России

Ракетную опасность объявили в пяти регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Режим был объявлен на территориях Самарской, Пензенской и Оренбургской областей, а также в Татарстане и Чувашии.

Также сигнал был объявлен и отменен спустя 19 минут в Белгородской области.

На этом фоне мэр Самары Иван Носков сообщил о приостановке движения общественного транспорта в городе. Метро продолжает работать, добавил он.

В ночь на 10 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действует режим «Ковер».

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Ростовской области продолжает сохраняться.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.