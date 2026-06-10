Режим «Ковер» ввели в Самарской области

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Самарской области, действует режим «Ковер». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал он.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Ростовской области продолжает сохраняться.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.