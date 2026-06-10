Собянин рассказал об уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс» заявил, что в ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к столице.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией РФ 292 украинских беспилотника самолетного типа. По ее информации, дроны сбили в период с 8:00 до 20:00 мск.

В ночь на 9 июня системами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.