Над регионами России сбили почти 300 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По ее информации, дроны сбили в период с 8:00 до 20:00 мск. Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Днем во вторник сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на территорию глэмпинга в Луганске пострадали две девушки.

В ночь с 8 на 9 июня сиистемами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.