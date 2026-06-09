Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин: уничтожен еще один БПЛА на подлете к Москве

Силы протививовоздушной обороны отразили атаку еще одного украинского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

Некоторое время назад Собянин писал, что силы ПВО ликвидировали один БПЛА на подлете к Москве.

По данным ТАСС, всего за 9 июня на подлете к Москве сбито не менее 14 беспилотников.

На фоне атаки дронов московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Кроме того, в еще одной воздушной гавани Московского авиационного узла — Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.