Аэропорты Москвы работают с ограничениями

Московский аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — говорится в публикации.

В пресс-службе авиагавани пояснили, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Также в данный момент принимают и отправляют рейсы по согласованию аэропорты Внуково и Шереметьево.

Кроме того, в столичном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.