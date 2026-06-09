Аэропорты Москвы работают с ограничениями

Московский аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — говорится в публикации.
В пресс-службе авиагавани пояснили, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Также в данный момент принимают и отправляют рейсы по согласованию аэропорты Внуково и Шереметьево.
Кроме того, в столичном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице.
Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.