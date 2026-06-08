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Армия

В двух городах Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове и Днепропетровске произошли взрывы после атаки «Гераней»
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харькове и Днепропетровске (украинское название Днепр) на Украине произошли взрывы после атаки беспилотников «Герань». Об этом сообщает местное издание «Общественное».

Отмечается, что почти сразу после полуночи по московскому времени взрыв прозвучал в Днепропетровске. Спустя около 40 минут громкие звуки раздались и в Харькове.

В настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

6 июня Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Военные РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе тоже возник пожар.

Городские власти заявили, что в Одессе из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине предупредили о возможном «вотерауте».

 
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