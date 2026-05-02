На Украине предупредили о возможном «вотерауте»

На Украине заявили, что жители страны могут остаться без воды из-за ударов РФ

Жители Украины могут остаться без воды, если российские военные нанесут удары по водной инфраструктуре страны. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил вице-президент водной ассоциации Украины Артем Шира.

По его словам, при таком сценарии в некоторых городах произойдет «вотераут» — полное отключение воды. Это, как подчеркнул Шира, гораздо хуже блэкаута — полного отключения электричества.

Также он отметил, что в том же Киеве имеются «несколько входов и разветвленные сети».

«Есть риск как бы почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета, проблемы не решить месяцами», — сказал он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит в ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения на Украине. В связи с этим глава государства призвал власти регионов республики принять меры предосторожности и защитить объекты, которые могут оказаться в опасности.

Ранее на Украине допустили, что Одесса может лишиться питьевой воды.