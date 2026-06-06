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Армия

ВС РФ ночью нанесли массированные удары по двум городам на Украине

SHOT: российские «Герани» нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску
Shutterstock

Российские войска ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, Вооруженные силы РФ использовали около полусотни дронов типа «Герань».

«Яркие вспышки сегодня были видны в Одессе. Под атакой находилась портовая и военная инфраструктура», — утверждается в материале.

Из него следует, что после прилетов в городе начался пожар.

Кроме того, ударам подверглись четыре области Украины. Среди них — Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковская.

5 июня в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса. Как пояснили в ведомстве, ВС РФ таким образом ответили на атаки Украины на российскую территорию.

За аналогичный промежуток времени российские силы противовоздушной обороны сбили 3 084 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были перехвачены 47 управляемых авиационных бомб.

Ранее депутат назвал действенный способ остановить удары ВСУ по территории РФ.

 
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