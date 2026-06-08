В украинском городе произошел взрыв

В Харькове раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

СМИ не приводит подробностей.

Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

6 июня Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Военные РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе тоже возник пожар.

Городские власти заявили, что в Одессе из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине предупредили о возможном «вотерауте».