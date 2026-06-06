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Общество

В Одессе после взрывов выявили повреждение инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры в Одессе получил повреждения
Ukrainian Emergency Service via AP

Инфраструктурный объект в Одессе получил повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Повреждения получил <...> объект критической инфраструктуры», — написал чиновник.

Он не уточнил, какому именно сооружению был нанесен урон.

Утром 6 июня Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Вооруженные силы РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». По словам журналистов, в Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе начался пожар.

Кроме того, ударам подверглись четыре области Украины. Среди них — Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская.

В ночь на 5 июня прилеты были зафиксированы в Черноморске. Telegram-канал «Одесса ИНФО» утверждал, что взрывы также произошли в Сумах, подконтрольном украинским властям Запорожье и Днепропетровской области. При этом воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав РФ.

 
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