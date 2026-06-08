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Армия

В иранских городах прогремели взрывы

IRIB: в Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели новые взрывы
Vahid Salemi/AP

Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

«Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане», — говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с последствиями.

Ранее проиранские шииты в Ираке пригрозили атаками на объекты США.

 
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