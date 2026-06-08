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Армия

Проиранские шииты в Ираке пригрозили атаками на американские объекты

Крупнейшая проиранская группировка Ирака пригрозила ударить по объектам США
Global Look Press

Самая крупная проиранская вооруженная группировка шиитов Ирака «Катаиб Хезболла» пригрозила атаковать объекты США в стране в случае нанесения американских ударов по Ирану. Об этом сообщает Shafaq News.

В заявлении группировки говорится, что «Катаиб Хезболла» предостерегает Соединенные Штаты от вмешательства на стороне «сионистского образования» (Израиля), иначе эти атаки вызовут нападение на американские объекты в Ираке.

18 мая газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Ирак более года тайно предоставлял собственную территорию для создания двух секретных военных баз Израиля.

10 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили ее в начале войны.

Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.

 
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