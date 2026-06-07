Иран впервые с начала перемирия выпустил ракеты в сторону Израиля

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что для перехвата угрозы были задействованы системы противовоздушной обороны. Командование гражданской обороны направило предупредительное сообщение на мобильные телефоны граждан, которые могут находиться в зоне опасности.

Это первая атака Тегерана на эту страну после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля, сообщает Times of Israel.

До этого представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

7 июня израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболла» в Дахии — южном пригороде Бейрута.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.