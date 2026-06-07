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Армия

Иран предупредил Израиль об атаках на Ливан

Иран нанесет более мощные удары, если Израиль не прекратит атаки на юг Ливана
Vahid Salemi/AP

Начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с последствиями. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если Израиль решит расширить географию своих атак на этот регион или ответит на действия Исламской Республики, то еврейскому государству придется столкнуться с более мощными и сокрушительными ударами. Абдоллахи добавил, что также сокрушительные атаки будут ждать союзников израильской стороны.

До этого израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана.

Это первая атака Тегерана на эту страну после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля, сообщает Times of Israel.

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

7 июня израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в Дахии — южном пригороде Бейрута.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.

 
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