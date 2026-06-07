Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров после пусков ракет по Израилю. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») сказал, что посоветовал бы Ирану: вы уже выпустили свои ракеты — этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал ведущий Трей Йингст во время эфира.

Вечером 7 июня израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Это первая атака Тегерана на Израиль после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля, пишет Times of Israel.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном.