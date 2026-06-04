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Армия

Пушилин рассказал о контратаках ВСУ в ДНР

Пушилин: контратаки ВСУ в ДНР носят временный характер
Пресс-служба Дениса Пушилина

Контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта в Донецкой народной республике носят временный характер. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, на отдельных участках фронта контратаки у противника получаются. Пушилин объяснил это тем, что где-то у ВСУ есть ротации, где-то вся карта боя находится как ладони за счет беспилотников.

«Но, опять же, это временный характер имеет. Здесь не хочу даже населенные пункты называть, потому что это уже ситуация купирована», — сказал глава ДНР.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что полное освобождение ДНР от украинских подразделений может произойти к концу 2026 года при условии сохранения темпов наступления российской армии. Эксперт отметил, что бойцам ВС РФ предстоит преодолеть серьезный укрепрайон – Славянско-Краматорскую агломерацию, где, только одних бетонных укреплений, развернутых в сторону российских позиций, порядка 50 километров.

Ранее Путин высказался о сроках окончания СВО.

 
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