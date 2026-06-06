Более 50 беспилотников уничтожили над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 55 беспилотников», — написал он.

По словам главы Ленобласти, боевая работа в настоящий момент продолжается.

До этого Дрозденко заявил о 25 сбитых БПЛА. На фоне атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург также подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов заявил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.