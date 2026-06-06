Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Более 50 беспилотников уничтожили над Ленобластью

Дрозденко: над Ленобластью уничтожены 55 БПЛА, боевая работа продолжается
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 55 беспилотников», — написал он.

По словам главы Ленобласти, боевая работа в настоящий момент продолжается.

До этого Дрозденко заявил о 25 сбитых БПЛА. На фоне атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург также подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов заявил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!