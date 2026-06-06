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Армия

Над Ленинградской областью сбили 25 беспилотников

Губернатор Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 25 дронов над Ленобластью
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, работа по отражению атаки дронов продолжается.

На фоне нападения в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Как заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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