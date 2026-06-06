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Общество

Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По ее информации, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого на территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее самолет с россиянами вынужденно приземлился в Таллине из-за атаки БПЛА.

 
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