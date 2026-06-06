Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда сама заплатит серьезную цену

Европа захочет завершения украинского конфликта тогда, когда сама заплатит серьезную цену. Таким мнением с РИА Новости на полях ПМЭФ поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену», — сказал он, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине.

Риттер подчеркнул, что именно Европа является одной из сторон, стоящих за этим конфликтом.

«Когда Европа заплатит цену, достаточно высокую, которая затронет ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», — резюмировал экс-разведчик.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств во время ПМЭФ заявил, что страны Евросоюза не могут быть посредником в переговорах с Украиной, так как содействуют Киеву.

29 мая Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер. Однако в Европе это заявление восприняли как положительно, так и отрицательно.

Ранее Лавров рассказал, куда Европе проще принять Украину вместо ЕС.