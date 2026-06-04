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Политика

Лавров рассказал, куда Европе проще принять Украину вместо ЕС

Лавров: Европе проще принять Украину в НАТО
Пресс-служба МИД

Европейский союз (ЕС) развалится, если примет в состав Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

«Им [Европе] проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский союз. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают», — подчеркнул дипломат.

4 июня премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что Венгрия после достижения соглашения с Украиной на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

До этого стало известно, что Брюссель не воспринимает всерьез требование украинского президента Владимира Зеленского о вступлении в ЕС до 2027 года, потому что для этого республике нужно порядка 10 лет.

Лидеры стран Европы неоднократно указывали на несоответствие законодательства Украины стандартам ЕС. По мнению европейских политиков, Киеву необходимо провести основательное реформирование.

Ранее президент Словакии рассказал о важном условии для членства Украины в Евросоюзе.

 
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