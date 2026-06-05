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Общество

Собянин сообщил об уничтожении уже 13-го БПЛА, летевшего к столице

Собянин: на подлете к Москве сбит еще один БПЛА
Olga Sokolova/Global Look Press

На подлете к Москве был сбит еще один беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Всего с начала суток на подлете к Москве были сбиты 13 БПЛА.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

5 июня дежурные силы противовоздушной обороны с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 135 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, дроны были сбиты над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также над Московской областью, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

За минувшую ночь же средства ПВО отразили атаки более 120 украинских дронов.

Ранее ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по тепловой электростанции возле ЗАЭС.

 
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