Силы ПВО за 6 часов сбили более ста дронов над территорией России

Дежурные силы противовоздушной обороны с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 135 украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«5 июня с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Согласно данным ведомства, дроны были сбиты над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также над Московской областью, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

4 июня украинские вооруженные силы провели масштабную атаку в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, используя тяжелые беспилотники. Было зарегистрировано более 20 ударов с применением беспилотных летательных аппаратов. Основной целью этой операции стала территория тепловой электростанции, где расположены ключевые объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

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