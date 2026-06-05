Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

5 июня в Минобороны рассказали, что дежурные силы ПВО с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 135 украинских беспилотников над несколькими регионами и акваторией Черного моря.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.