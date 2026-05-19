Прототип истребителя Су-57 совершил первый испытательный полет

Мантуров заявил о начале испытаний прототипа истребителя пятого поколения Су-57
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, инициативно разработанного российскими авиастроителями, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самолет помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

До этого военный блогер и специалист по боевой авиации Fighterbomber сообщил, что новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 совершила проруливание в рамках испытаний.

Также госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Отмечалось, что вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания. В новом изделии тяга на форсаже составляет 16 000 кгс, а также есть увеличенные ресурсные показатели и сниженный расход топлива на всех режимах работы.

Ранее в США назвали разочарованием Су-57.

 
