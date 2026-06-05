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Армия

Экс-разведчик США назвал страны Прибалтики участниками российско-украинского конфликта

Риттер: Прибалтика создала casus belli, пропустив дроны ВСУ
Андрей Бортко/РИА Новости

Страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, государства Прибалтики «являются врагами» и активными участниками конфликта.

«И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию», — считает Риттер.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что страны Прибалтики помогли ВСУ совершить налет беспилотниками на Санкт-Петербург.

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ.

 
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