В Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ

Удары Украины по Ленинградской области и Санкт-Петербургу 3 июня связаны с намерением Киева сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Естественно, удары сегодняшние — попытка сорвать форум», — подчеркнул он.



Как отметил парламентарий, ПМЭФ — это мероприятие, в рамках которого Москва и представители стран Запада «пытаются как-то сшить совершенно порванные отношения». Это не устраивает Киев, поэтому Украина стремится его сорвать.



Колесник обратил внимание на то, что дроны летели на Санкт-Петербург и Ленинградскую область со стороны прибалтийских стран, что, по его словам, лишний раз говорит о необходимости сбивать украинские беспилотники над территориями государств Балтии.



В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.



Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Петербурге произошел сбой в работе мобильного интернета.