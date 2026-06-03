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Политика

В Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ

Депутат Колесник: Киев ударил по Санкт-Петербургу, чтобы сорвать ПМЭФ
Anatolii Stepanov/Reuters

Удары Украины по Ленинградской области и Санкт-Петербургу 3 июня связаны с намерением Киева сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Естественно, удары сегодняшние —  попытка сорвать форум», — подчеркнул он.
 
Как отметил парламентарий, ПМЭФ — это мероприятие, в рамках которого Москва и представители стран Запада «пытаются как-то сшить совершенно порванные отношения». Это не устраивает Киев, поэтому Украина стремится его сорвать. 
 
Колесник обратил внимание на то, что дроны летели на Санкт-Петербург и Ленинградскую область со стороны прибалтийских стран, что, по его словам, лишний раз говорит о необходимости сбивать украинские беспилотники над территориями государств Балтии.
 
В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.
 
Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Петербурге произошел сбой в работе мобильного интернета.

 
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