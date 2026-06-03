Профессор обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с атакой на Санкт-Петербург

Страны Прибалтики помогли ВСУ совершить налет беспилотниками на Санкт-Петербург. С таким утверждением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках, поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена», — написал Дизен.

По его словам, подобный сценарий «обернется катастрофой».

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ.