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Армия

Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела региона

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, погиб один человек
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате атаки на Курскую область погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, снаряд попал в частный жилой дом при обстреле деревни Лещиновка Глушковского района.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 601 украинский БПЛА и четыре авиабомбы.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

Ранее губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь.

 
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