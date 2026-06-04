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Армия

Силы ПВО за сутки сбили 601 украинский дрон и четыре авиабомбы

МО: ПВО сбила за сутки 601 дрон ВСУ, четыре авиабомбы и два снаряда РСЗО Vampire
Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 601 украинский БПЛА и четыре авиабомбы. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские силы уничтожили два снаряда чешской РСЗО Vampire.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на четверг, 4 июня, выявили и уничтожили 272 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что воздушные цели были перехвачены в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск.

Украинские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

Ранее Зеленский заявил о передаче Киеву новой пусковой установки системы ПВО IRIS-T.

 
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