Стало известно, сколько беспилотников сбили над российскими регионами за день

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что беспилотники самолетного типа были перехвачены в промежутке с 8:00 до 20:00 мск.

Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 601 украинский БПЛА и четыре авиабомбы.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

Ранее губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь.