Над Севастополем сбили десятки воздушных целей

Силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана сбито более 20 целей.

По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

Градоначальник подчеркнул, что в Севастополе все еще действует воздушная тревога. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе по нежилым объектам Симферополя не выжили три человека, еще семь были ранены. На место происшествия прибыли экстренные оперативные службы. Чиновник подчеркнул, что власти окажут всю возможную помощь и поддержку.

Ранее Зеленский потребовал немедленно найти ракеты для ПВО.