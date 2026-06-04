Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Над Севастополем сбили десятки воздушных целей

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем более 20 целей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана сбито более 20 целей.

По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

Градоначальник подчеркнул, что в Севастополе все еще действует воздушная тревога. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе по нежилым объектам Симферополя не выжили три человека, еще семь были ранены. На место происшествия прибыли экстренные оперативные службы. Чиновник подчеркнул, что власти окажут всю возможную помощь и поддержку.

Ранее Зеленский потребовал немедленно найти ракеты для ПВО.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!