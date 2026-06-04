Губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

В ночь на 4 июня силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Всего было обнаружено и сбито 52 украинских БПЛА.

По словам Развожаева, повреждения получили три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

При ударе при ударе по нежилым объектам Симферополя три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще семь были ранены.

Кроме того, оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке 11 поездов из-за ограничений на нескольких участках железной дороги. Компания «Южная пригородная пассажирская компания» также объявила о временной приостановке движения всех пригородных поездов в Крыму.

Ранее в Крыму беспилотник атаковал электричку.