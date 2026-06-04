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Армия

Пушилин объяснил, зачем Украине Красный Лиман и Рай-Александровка

Пушилин: Украина цепляется за Красный Лиман из-за тактической важности
Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска», — пояснил он.

14 мая Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, находящийся в ДНР.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение украинских войск из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.

Ранее генерал заявил, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России.

 
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