Вооруженные силы Украины (ВСУ) цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска», — пояснил он.

14 мая Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, находящийся в ДНР.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение украинских войск из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.

Ранее генерал заявил, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России.