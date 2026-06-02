Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Генерал заявил, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России

Генерал Липовой: после освобождения Донбасса в состав РФ войдут Харьков и Сумы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России после того, как будет освобожден Донбасс, поскольку подразделения ВС РФ стремятся расширить буферную зону для защиты российские регионов от ударов украинских БПЛА. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.
 
«[Освобождение Донбасса до конца 2026 года] реально возможно. Конституционно и исторически наша земля не ограничивается не ограничивается Донбассом. Исторически наша земля может быть ограничена только побережьем Черного моря в районе Одессы, Николаева, Очакова и так далее. Поэтому пока на сегодняшний день Донбасс уже на законных основаниях входит в состав Российской Федерации, но я думаю, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо двигаться дальше до полного освобождение нашей исторической территории, вхождения в состав России», — подчеркнул он.
 
По словам Липового, следом будет «на очереди» Запорожье и Херсон, а также Харьковская и Сумская области, поскольку оттуда в том числе исходит угроза РФ. Генерал-майор отметил, что «никто не отменял буферную зону».
 
«Наши подразделения ее расширяют... Я уверен, что на этом дело не закончится, так как у киевского режима радиус дальнобойности их дронов и ракет, которые поставляют их хозяева, с каждым разом все увеличивается. Следовательно, и буферная зона будет расширяться вплоть до вхождения и административных центров — Харькова, непосредственно Сум и других административных центров. У них тоже есть все шансы войти в состав Российской Федерации», — сказал военный.
 
До этого спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины с Россией Киев фиксирует наибольшую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях, тогда как в Черниговской области она не видна.
 
 
 

 

Ранее в ВСУ рассказали о строительстве сплошной линии обороны от Киева до Сум.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!