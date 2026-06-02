Генерал заявил, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России

Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России после того, как будет освобожден Донбасс, поскольку подразделения ВС РФ стремятся расширить буферную зону для защиты российские регионов от ударов украинских БПЛА. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.



«[Освобождение Донбасса до конца 2026 года] реально возможно. Конституционно и исторически наша земля не ограничивается не ограничивается Донбассом. Исторически наша земля может быть ограничена только побережьем Черного моря в районе Одессы, Николаева, Очакова и так далее. Поэтому пока на сегодняшний день Донбасс уже на законных основаниях входит в состав Российской Федерации, но я думаю, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо двигаться дальше до полного освобождение нашей исторической территории, вхождения в состав России», — подчеркнул он.



По словам Липового, следом будет «на очереди» Запорожье и Херсон, а также Харьковская и Сумская области, поскольку оттуда в том числе исходит угроза РФ. Генерал-майор отметил, что «никто не отменял буферную зону».



«Наши подразделения ее расширяют... Я уверен, что на этом дело не закончится, так как у киевского режима радиус дальнобойности их дронов и ракет, которые поставляют их хозяева, с каждым разом все увеличивается. Следовательно, и буферная зона будет расширяться вплоть до вхождения и административных центров — Харькова, непосредственно Сум и других административных центров. У них тоже есть все шансы войти в состав Российской Федерации», — сказал военный.



До этого спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины с Россией Киев фиксирует наибольшую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях, тогда как в Черниговской области она не видна.







Ранее в ВСУ рассказали о строительстве сплошной линии обороны от Киева до Сум.