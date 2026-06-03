В Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной части международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Telegram-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме военного сектора аэропорта Дубая были атакованы военные базы Аль-Дафра, Аль-Сафран и Аль-Манхад.

З июня сообщалось, что КСИР осуществил ракетные и беспилотные удары по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона.

1 июня Иран ударил по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, ранения получили четверо американских военных и трое гражданских служащих.

На прошлой неделе Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив.