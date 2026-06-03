В Ленинградской области перехватили 50 беспилотников

Силы ПВО перехватили 50 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал о 30 сбитых дронах.

«Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

В данный момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует воздушная тревога. На этом фоне в аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, пострадавших нет.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.