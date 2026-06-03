В Тамбовской области БПЛА ВСУ упал на многоквартирный жилой дом

В Мичуринске в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены несколько объектов. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об этом в своем Telegram-канале, добавив, что пострадавших нет.

«В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия», — говорится в сообщении.

Оперативные службы уже работают на месте инцидента, и ситуация находится под контролем.

В ночь на 3 июня в Брянской области шестилетняя девочка пострадала от падения обломков беспилотника на территорию многоквартирного дома, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о трагических последствиях атаки украинских беспилотников на республику. По его словам, в результате инцидента шесть мирных жителей республики получили ранения различной степени тяжести, один человек не выжил.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.