Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Об этом он рассказал в своем канале на платформе «МАХ».

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении губернатора.

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области произошла атака беспилотников со стороны ВСУ, в результате которой несколько объектов получили повреждения, включая многоквартирный дом. На месте происшествия работают оперативные службы, и ситуация находится под контролем.

В ту же ночь в Брянской области шестилетняя девочка пострадала от падения обломков беспилотника на территорию многоквартирного дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.