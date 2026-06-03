Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью

Дрозденко: 30 БПЛА сбито над Ленинградской областью
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Об этом он рассказал в своем канале на платформе «МАХ».

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении губернатора.

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области произошла атака беспилотников со стороны ВСУ, в результате которой несколько объектов получили повреждения, включая многоквартирный дом. На месте происшествия работают оперативные службы, и ситуация находится под контролем.

В ту же ночь в Брянской области шестилетняя девочка пострадала от падения обломков беспилотника на территорию многоквартирного дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!