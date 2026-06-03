Пентагон подтвердил нанесение ударов по Ирану

Американская армия подтвердила нанесение ударов по расположенному в Ормузском проливе иранскому острову Кешм. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

В заявлении утверждается, что удары по острову Кешм имели характер самообороны и были нанесены в ответ на попытки атаки со стороны Ирана. Американские войска сбили пять иранских баллистических ракет и три дрона, а затем нанесли удар по военному наземному пункту управления на острове.

Ночью 3 июня сообщалось, что в районе острова Кешм раздались взрывы.

29 мая контрольный центр командования силами противовоздушной обороны армии Ирана сообщил, что звуки взрывов на юге Ирана вызваны предупредительными выстрелами в Ормузском проливе для судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив.

26 мая американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

Ранее США нанесли удары по военным объектам Ирана.