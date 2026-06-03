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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Пентагон подтвердил нанесение ударов по Ирану

CENTCOM: американские войска нанесли удары по иранскому острову Кешм
ESA/Global Look Press

Американская армия подтвердила нанесение ударов по расположенному в Ормузском проливе иранскому острову Кешм. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

В заявлении утверждается, что удары по острову Кешм имели характер самообороны и были нанесены в ответ на попытки атаки со стороны Ирана. Американские войска сбили пять иранских баллистических ракет и три дрона, а затем нанесли удар по военному наземному пункту управления на острове.

Ночью 3 июня сообщалось, что в районе острова Кешм раздались взрывы.

29 мая контрольный центр командования силами противовоздушной обороны армии Ирана сообщил, что звуки взрывов на юге Ирана вызваны предупредительными выстрелами в Ормузском проливе для судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив.

26 мая американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

Ранее США нанесли удары по военным объектам Ирана.

 
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