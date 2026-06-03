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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

На принадлежащем Ирану острове в Ормузском проливе раздались взрывы

Mehr: в районе иранского острова Кешм произошли взрывы
ESA/Global Look Press

В районе расположенного в Ормузском проливе иранского острова Кешм раздались взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Ирана Mehr.

По словам местных жителей, ночью были слышны звуки взрывов.

В материале отмечается, что источник этих звуков пока не ясен. Ни одно из государственных ведомств Исламской Республики пока не делало официальных заявлений по поводу происшедшего.

29 мая контрольный центр командования силами противовоздушной обороны армии Ирана сообщил, что звуки взрывов на юге Ирана вызваны предупредительными выстрелами в Ормузском проливе для судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив.

26 мая американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

До этого сообщалось о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Ранее Иран атаковал ракетами неопределенные цели.

 
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