Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Иранская армия объяснила звуки взрывов на юге страны

Tasnim: звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузе
Stringer/Reuters

Звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузском проливе для судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление контрольного центра командования силами противовоздушной обороны (ПВО) армии Ирана.

«Источником взрывов в море и были связаны с выстрелами, целью которых было предупредить суда, пытавшиеся нарушить проход через Ормузский пролив», — сказано в заявлении.

26 мая американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

12 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране подчеркнули, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

Ранее Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!