Иранская армия объяснила звуки взрывов на юге страны

Звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузском проливе для судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление контрольного центра командования силами противовоздушной обороны (ПВО) армии Ирана.

«Источником взрывов в море и были связаны с выстрелами, целью которых было предупредить суда, пытавшиеся нарушить проход через Ормузский пролив», — сказано в заявлении.

26 мая американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

12 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране подчеркнули, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

Ранее Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран.