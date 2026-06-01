США нанесли удары по военному объекту Ирана

Военные США осуществили удары по иранскому радару, а также пунктам контроля беспилотников Исламской Республики. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кешм», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

На прошлой неделе Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии.