США нанесли удары по целям на юге Ирана

Fox News: ВС США нанесли удары по местам запуска ракет и катерам на юге Ирана

Американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины. Об этом заявила в соцсети Х журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса.

«Сегодня силы США провели удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Среди целей были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — написала она.

Как сообщил журналистке высокопоставленный американский чиновник, два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе.

«Вооруженные силы США уничтожили оба судна КСИР и также нанесли удар по позиции ПВО в Бендер-Аббасе, которая наводилась на американские самолеты», — заявила Гриффин.

По ее словам, это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня окончено.

Ранее Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран.